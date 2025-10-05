حماس تنفي ما نشرته وسائل إعلام حول موقفها من تسليم السلاح

نفت حركة حماس مساء الأحد ادعاءات نشرتها وسائل إعلام حول موقفها من تسليم السلاح.

وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي في تصريح له إنه “لا صحة للادعاءات المفبركة التي نشرتها إحدى القنوات الفضائية وعدد من وسائل الإعلام حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وموقف الحركة من تسليم السلاح”.

وأكد مرداوي أن “ما نُشر لا أساس له من الصحة ويهدف إلى تشويه الموقف وإرباك الرأي العام”، ودعا “وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والمصداقية في تناول التصريحات، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمصادر المجهولة”، وطالب “الجميع باستقاء المعلومات والتصريحات من منصات الحركة الرسمية الموثوقة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام