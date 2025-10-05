العدو الإسرائيلي يحتجز الممرضة الفلسطينية تسنيم الهمص في سجن عسقلان ويمنعها من لقاء محاميها

يحتجز العدو الإسرائيلي الممرضة الفلسطينية تسنيم الهمص في معتقل عسقلان، وذلك بعد أيام من اختطافها على يد قوة صهيونية من منطقة المواصي بخان يونس، جنوب قطاع غزة المحاصر، بحسب ما أعلنت مؤسسة “الضمير لحقوق الإنسان” الفلسطينية.

وقالت المؤسسة في بيان لها، الأحد، إنها حصلت على توكيل رسمي من ذوي المختطفة الهمص لمتابعة قضيتها، وعلى إثره توجّهت إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصيرها ومعرفة مكان احتجازها.

ولفتت إلى أن “الاحتلال يمنع الأسيرة الهمص من الالتقاء بمحاميها حتى السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.

وأشارت المؤسسة إلى أنه “تم عرض الأسيرة الهمص اليوم على محكمة بئر السبع، التي مددت اعتقالها لمدة 45 يومًا، معبّرة عن قلقها البالغ إزاء جرائم الاختطاف التي تنفذها مجموعات مسلحة خاصة مدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة، وآخرها جريمة اختطاف الممرضة تسنيم مروان شفيق الهمص (23 عامًا)”.

وفي ما يخص تفاصيل اختطاف الهمص، ذكرت المؤسسة أنه في تاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عند الساعة 9:10 صباحًا، اقتحمت مجموعة مسلحة خاصة، تستقل سيارة من نوع “جيب”، نقطةً طبية تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في منطقة مواصي خان يونس – الأرض الطيبة، واختطفت الهمص واقتادتها إلى جهة مجهولة.

وأكدت المؤسسة أن “هذه الجريمة تُعد امتدادًا لجريمة سابقة تم خلالها اختطاف والدها الدكتور مروان شفيق الهمص، على يد قوة خاصة بتاريخ 21 يوليو/تموز 2025، ولا يزال قيد الاحتجاز في سجن عسقلان، وممنوعًا من الزيارة أو لقاء محاميه حتى تاريخه”.

وأدانت المؤسسة “استمرار عمليات اختطاف المواطنين من قطاع غزة على يد مجموعات مسلحة خاصة مدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتسليمهم بشكل غير قانوني ومخالف لكل الأعراف الوطنية والإنسانية إلى سلطات الاحتلال”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام