الاتحاد الأوروبي يُعدّ استراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي للتحرر من واشنطن وبكين

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إعداد استراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تقليل الاعتماد التكنولوجي على واشنطن وبكين، وتعزيز المنصات الأوروبية لضمان الأمن والمرونة الصناعية.

ووفقًا لصحيفة “فاينانشال تايمز”، تستهدف الاستراتيجية تعزيز السيادة الرقمية للاتحاد الأوروبي، محذّرة من أن “التكنولوجيا قد تُستغل كسلاح من قِبل الخصوم الجيوسياسيين”.

وتشمل الخطة تعزيز منصات الذكاء الاصطناعي الأوروبية وتوسيع استخدامها في قطاعات حيوية مثل الصحة والدفاع والتصنيع، مع التركيز على رفع القدرة التنافسية الصناعية للكتلة الأوروبية.

ومع استعداد بروكسل لطرح خطة جديدة لمنافسة الولايات المتحدة والصين في السباق العالمي نحو التكنولوجيا الثورية، أشارت الوثيقة إلى أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يُعزّز منصاته المحلية للذكاء الاصطناعي ويُقلّل اعتماده على المورّدين الأجانب”.

وستُساهم الاستراتيجية الجديدة للمفوضية الأوروبية في تعزيز الأدوات الأوروبية للذكاء الاصطناعي لضمان الأمن والمرونة، وزيادة القدرة التنافسية الصناعية للاتحاد.

ومن المقرّر أن يتم الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

المصدر: روسيا اليوم