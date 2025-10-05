قيادي في حماس: التصعيد الاستيطاني في الضفة خطير

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن «التصعيد الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية، والمتمثّل بقيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة بإنشاء 117 بؤرة استيطانية جديدة منذ السابع من أكتوبر 2023، يأتي في إطار سياسة ممنهجة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع تهويدية على الأرض، وصولًا إلى حلم الاحتلال بالضم والتهجير».

وأوضح مرداوي في حديث له، يوم الأحد، أن «هذا التوسّع الاستيطاني الخطير يتزامن مع تصاعد غير مسبوق في الاعتداءات العسكرية والميدانية على كافة محافظات الضفة الغربية، من اقتحامات واعتقالات، وهدم منازل، ومصادرة ممتلكات، وفرض حصار خانق على المدن والقرى والمخيمات، في محاولة لإخماد روح المقاومة وكسر صمود الشعب الفلسطيني».

وشدد مرداوي على أن «هذه الجرائم تُشكّل سياسة فصل عنصري متكاملة الأركان، وتهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها الأصليين، في انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية»، مؤكدًا أن «شعبنا سيواصل مقاومته وصموده في وجه الاستيطان والعدوان، وأن كافة مشاريع الاحتلال ستتحطم أمام إرادة الفلسطيني المتمسّك بأرضه وهويته».

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام