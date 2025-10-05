مستوطنون صهاينة نفذوا اعتداءات واسعة في الضفة المحتلة

نفذ مستوطنون صهاينة، يوم الأحد، اعتداءات واسعة بحق المواطنين الفلسطينيين، وأراضيهم، وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ففي رام الله، أقدم مستوطنون صهاينة صباح الأحد، على تقطيع أشجار في أراضي المواطنين بمنطقة مرج سيع، الواقعة بين قريتي أبو فلاح وترمسعيا شمال شرق رام الله المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن «هذا الاعتداء استهدف مساحات زراعية يملكها سكان من البلدتين، في سياق تصعيد متواصل يطال الأراضي الزراعية بهدف الضغط على الأهالي وفرض وقائع جديدة على الأرض»، وتابعت «كما اعترض مستوطنون وجيش الاحتلال المزارعين وأصحاب الأراضي خلال قطف الزيتون في قرية رنتيس غرب رام الله، ومنعوهم من الدخول إلى منطقة التين الشامي إلا بتصريح خاص».

وأضافت المصادر «أقدم مستوطن يقيم في بؤرة بين رنتيس ودير بلوط قرب رام الله، على قطع أشجار زيتون تعود للمواطن رامي محمد خلف، كما هدم عريشة تعود للمواطن أنس عابد من قرية رنتيس»، وتابعت: «أتلف مستوطنون خزانات مياه وسرقوا ممتلكات من مزرعة المواطن بشير أبو محمد في قرية أم صفا شمال رام الله».

ولفتت المصادر إلى أنه «في جنين، طرد جيش الاحتلال والمستوطنون، اليوم الأحد، أهالي خربة مسعود غرب جنين من أراضيهم، بحجة قربها من طريق استيطانية، وضرورة الابتعاد عنها مسافة 100 متر»، وتابعت «في أريحا، اقتحم مستوطنون بأغنامهم وسط المساكن في تجمع شلال العوجا قرب المدينة»، وأضافت «في قلقيلية، حطم مستوطنون 50 شجرة زيتون في أراضي بلدة كفر قدوم الشمالية شرق قلقيلية»، وأشارت إلى أنه «في نابلس، اقتحم مستوطنون مسلحون أراضي بلدتي دير شرف والناقورة غرب نابلس».

وقالت المصادر إن «في القدس المحتلة، أقدم مستوطنون على سرقة ثمار الزيتون من أراضي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بينما يمنع الاحتلال أصحاب الأرض من الدخول إليها ويعتدي عليهم».

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين الصهاينة نفذوا خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، 232 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينية، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وتسببت في اقتلاع وتخريب وتسميم 2844 شجرة، منها 2647 من أشجار الزيتون.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام