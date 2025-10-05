الموسوي: لمزيد من الثبات وإعادة ترميم قدراتنا لبناء معادلة جديدة تستوعب المتغيرات الراهنة

أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي أن «الشهداء والمجاهدين هم من منحوا الوطن والأمة كرامتهما، بتضحياتهم التي أفشلت مشاريع إسرائيل الكبرى وأسقطت العديد من المخططات التآمرية في المنطقة».

وجاء كلام الموسوي خلال لقاء سياسي أقيم في منزل الشهيد جعفر أبو زيد في بلدة رياق البقاعية، بحضور جمع من فعاليات البلدة وشخصيات اجتماعية وثقافية.

واستشهد الموسوي بكلام سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله عن أهمية موقع سوريا في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن «تعطيل هذه المعادلة هو ما أدى إلى تصاعد العدوان وتوسعه ليطال المنطقة بأكملها». وأضاف: «المطلوب اليوم هو المزيد من الثبات والصبر والتحمّل، وإعادة ترميم قدراتنا وإمكاناتنا لبناء معادلة جديدة تستوعب المتغيرات والتعقيدات الراهنة».

وانتقد الموسوي أداء السلطة السياسية، ورأى أنها «تعمل بوحي من الإملاءات الأميركية وتنتهج سياسة الكيدية والنكايات، وتتلهى بالقشور والشكليات بعيدًا عن المعالجات الجذرية للمشكلات الأساسية، وفي مقدمتها الدفاع عن السيادة الوطنية، ومواجهة العدوان، وتأمين الحماية للناس، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان المتواصل».

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله