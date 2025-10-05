الأحد   
    عربي وإقليمي

    عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات العدو الإسرائيلي

    اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

    وأفادت مصادر فلسطينية بأن 148 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية، موضحةً أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد تحت حماية قوات الاحتلال، وأدّت طقوسًا تلمودية استفزازية.

    ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة من المدينة المقدسة، وعرقلت حركة المواطنين والمصلين المتوجهين إلى المسجد، وأوقفت عددًا منهم ودققت في هوياتهم.

    وفي سياق متصل، قالت المصادر إن أهالي الداخل الفلسطيني المحتل شدّوا الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لإعماره والرباط وأداء الصلاة فيه، حيث انطلقت حافلات من مدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

