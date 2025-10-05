الإبادة في يومها الـ 730…غارات مكثفة على مدينة غزة رغم زعم العدو تقليص عملياته العسكرية

كثف جيش العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد غاراته على مناطق واسعة في قطاع غزة لا سيما أحياء مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة فلسطينيين، رغم إعلان الاحتلال تقليص عملياته العسكرية بعد أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حركة حماس مساء أمس أن “مواصلة جيش الاحتلال الصهيوني ارتكاب جرائمه ومجازره المروّعة بحقّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، يفضح كذب مزاعم حكومة مجرم الحرب نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين العزّل”.

وجدّدت حماس في بيان لها، مطالبتها للمجتمع الدولي وللدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، و”التحرّك العاجل لحماية شعبنا وإغاثته، والضغط بكل الوسائل لوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ عامين على القطاع”.

وفي تفاصيل تطورات العدوان، قال مستشفى العودة بالنصيرات إنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين و7 جرحى جراء استهداف الاحتلال مخيمات بوسط القطاع ونقطة توزيع مساعدات جنوبي وادي غزة. هذا وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال أطلق قنابل من مسيرات صوب خيام النازحين شرقي مدينة أصداء شمالي محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وهو ما خلف جرحى.

كما قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت جامعة الأزهر في مدينة غزة بالكامل.

أصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بنايات سكنية في محيط مفترق الطيران في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت مصادر محلية بأن الطيران العدو أغار على حي التفاح وشارع الجلاء في مدينة غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي تل الهوا جنوبي غربي المدينة، وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار في منطقة النفق بمدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

أتى ذلك بعد يوم دام في القطاع أمس السبت إذ أسفرت نيران الاحتلال عن استشهاد 61 فلسطينيا بينهم 45 في مدينة غزة وحدها، بعد زعمه تقليص العمليات العسكرية بأعقاب دعوة الرئيس الأميركي مساء الجمعة لوقف القصف فورا على إثر رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطته لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

وبعد دعوة تراب الجمعة، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن توجيه القيادة السياسية بـ”وقف عملية احتلال مدينة غزة وتقليص النشاط العسكري في القطاع ليكون دفاعياً بحتاً”، حسب زعمها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رتكب العدو بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن مجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

المصدر: مواقع إخبارية