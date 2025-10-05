باكستان | آلاف المتظاهرين في لاهور تضامنًا مع الفلسطينيين ورفضًا لاعتراض أسطول الصمود

تظاهر آلاف المواطنين في مدينة لاهور الباكستانية، دعمًا للفلسطينيين واحتجاجًا على اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، كما ندّدوا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في القطاع.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي نظمتها الجماعة الإسلاميّة الباكستانية، الأعلام الفلسطينية ولافتات تُطالب برفع الحصار عن غزة، مردّدين هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وقال زعيم الجماعة الإسلامية في باكستان، خلال كلمته أمام المتظاهرين، إنّ “أسطول الصمود العالمي محتجز حاليًا لدى إسرائيل، ومطلبنا هو إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الذين كانوا عُزّلًا وذهبوا لمساعدة الناس”.

كما شدّد زعيم الجماعة الإسلاميّة على أن “باكستان ستظل تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته الكاملة”.

وتداولت وسائل إعلام محلية صورًا ومقاطع مصوّرة للمظاهرة التي جابت شوارع لاهور وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما أكد منظمو المسيرة عزمهم مواصلة التحركات التضامنية حتى الإفراج عن المشاركين في الأسطول ورفع الحصار عن غزة.

المصدر: وكالات