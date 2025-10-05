إيطاليا | 250 ألف شخص على الأقل يتظاهرون في روما دعمًا للفلسطينيين

تظاهر نحو 250 ألف شخص على الأقل في روما دعمًا للفلسطينيين مطالبين بإنهاء الحرب على غزة، وذلك في اليوم الرابع من تعبئة شعبية واسعة أعقبت اعتراض “إسرائيل” لأسطول الصمود العالمي.

وقالت شرطة العاصمة إنّ “عدد المشاركين في التظاهرة ناهز 250 ألفًا”، فيما تحدث المنظمون عن مشاركة مليون متظاهر.

وهتف المشاركون وبينهم عائلات وأطفال “كلنا فلسطينيون” و”الحرية لفلسطين” و”أوقفوا الإبادة”، وساروا تحت الشمس في قلب العاصمة الإيطالية وسط انتشار أمني كثيف.

ورفع المشاركون الذين لوّح العديد منهم بالأعلام الفلسطينية والكوفيات، لافتات كتب عليها “المستوطنات اليهودية خارج الضفة الغربية” و”انهوا نظام الفصل العنصري” و”الأرض المقدسة تطالب بالسلام”.

هذا وتشهد العديد من المدن الإيطالية تظاهرات كبرى يوميًا منذ اعتراض قوات الاحتلال أسطول الصمود العالمي الذي كان متجهًا إلى غزة مساء الأربعاء.

المصدر: وكالات