الأحد   
   05 10 2025   
   12 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    فلسطين المحتلة

    فلسطين | “من فلسطين لروحك الف سلام” .. تحية قناة الأقصى لـ سيّد المقاومة وشهداء الأمة السيد نصرالله

      في أجواء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام لـ حزب السيّد الشهيد حسن نصرالله، نشرت قناة الأقصى الفضائية فاصلاً بعنوان “من فلسطين .. لروحك ألف سلام يا سيد المقاومة”.

      تضمّن الفاصل المصور، مقطعا صوتيا للسيّد الشهيد نصرالله خلال معركة اسناد غزّة، يؤكد فيه متابعة التطورات الفلسطينية، و الوقوف الى جانب مقاومة الشعب الفلسطيني، و الثقة بتحقيق الانتصار، مهما بلغت التضحيات.

      و تضمّن المقطع أيضا مشاهد من حرب الاسناد، و استهداف مقر السيّد الشهيد في الضاحية الجنوبية لبيروت، لـ يختتم بعبارة “من فلسطين .. لروحك الف سلام”.


      المصدر: قناة الاقصى

      مواضيع ذات صلة

      كتائب القسام تعرض مشاهد من “عصا موسى” وتعلن استهداف مروحيات ونقاط تمركز للعدو في غزة في الايام الماضية

      كتائب القسام تعرض مشاهد من “عصا موسى” وتعلن استهداف مروحيات ونقاط تمركز للعدو في غزة في الايام الماضية

      الاعلام العبري : حماس نجحت بالقاء الكرة في ملعب واشنطن وتل ابيب

      الاعلام العبري : حماس نجحت بالقاء الكرة في ملعب واشنطن وتل ابيب

      الرد الغزاوي على قرار حماس

      الرد الغزاوي على قرار حماس