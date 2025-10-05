فلسطين | “من فلسطين لروحك الف سلام” .. تحية قناة الأقصى لـ سيّد المقاومة وشهداء الأمة السيد نصرالله

في أجواء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام لـ حزب السيّد الشهيد حسن نصرالله، نشرت قناة الأقصى الفضائية فاصلاً بعنوان “من فلسطين .. لروحك ألف سلام يا سيد المقاومة”.



تضمّن الفاصل المصور، مقطعا صوتيا للسيّد الشهيد نصرالله خلال معركة اسناد غزّة، يؤكد فيه متابعة التطورات الفلسطينية، و الوقوف الى جانب مقاومة الشعب الفلسطيني، و الثقة بتحقيق الانتصار، مهما بلغت التضحيات.

و تضمّن المقطع أيضا مشاهد من حرب الاسناد، و استهداف مقر السيّد الشهيد في الضاحية الجنوبية لبيروت، لـ يختتم بعبارة “من فلسطين .. لروحك الف سلام”.







المصدر: قناة الاقصى