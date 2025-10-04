مصر تستضيف وفدين من الكيان الصهيوني وحماس يوم الاثنين

أعلنت الخارجية المصرية عن استضافة مصر لوفدين من الكيان الصهيوني وحماس يوم الاثنين 6 أكتوبر لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الصهاينة والأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان رسمي لها أن “تلك المباحثات تأتي طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وأكدت أن هذا الاجتماع يأتي “أملاً في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت على مدار عامين متصلين”.

المصدر: روسيا اليوم