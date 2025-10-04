الأحد   
   05 10 2025   
   12 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 00:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مصر تستضيف وفدين من الكيان الصهيوني وحماس يوم الاثنين

      أعلنت الخارجية المصرية عن استضافة مصر لوفدين من الكيان الصهيوني وحماس يوم الاثنين 6 أكتوبر لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الصهاينة والأسرى الفلسطينيين.

      وأوضحت الخارجية المصرية في بيان رسمي لها أن “تلك المباحثات تأتي طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة”.

      وأكدت أن هذا الاجتماع يأتي “أملاً في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت على مدار عامين متصلين”.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      رغم استمرار العدوان ترامب يقول “أقدّر وقف إسرائيل القصف”

      رغم استمرار العدوان ترامب يقول “أقدّر وقف إسرائيل القصف”

      مصر | القاهرة تصف رد حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة بأنها “تطور إيجابي”

      مصر | القاهرة تصف رد حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة بأنها “تطور إيجابي”

      الخارجية المصرية: ثغرات كثيرة في خطة ترامب بشأن غزة

      الخارجية المصرية: ثغرات كثيرة في خطة ترامب بشأن غزة