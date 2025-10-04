السبت   
    بزشكيان: الاتهامات الغربية حول الأنشطة النووية السلمية لإيران لا أساس لها من الصحة

      أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان، أن “إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي”، قائلاً ان الاتهامات الغربية ضد الأنشطة النووية السلمية لإيران لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بامتياز، وأن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

      واضاف في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الاخبارية الامريكية ، أن “إيران تلتزم بالقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطاقة النووية، وتحرص على الشفافية في جميع أعمالها النووية”؛ مؤكدا بان “البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة والأغراض البحثية، دون أي توجه عسكري”.

      وصرح الرئيس بزشكيان أن “الحوار والتفاوض هما السبيل الأفضل لحل الخلافات الدولية، وأن المواجهة ليست خيار إيران في التعامل مع الانتقادات”؛ مبينا ان “الإعلام الغربي يبالغ في تصوير النشاطات النووية الإيرانية على أنها تهديد، في حين أن الواقع يعكس التزام إيران بالسلام”.

