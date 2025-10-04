غرسُ الهاشمي

منذ أن استلم زمامَ القيادة والمسؤولية، كانت عيناه تتطلعُ إلى ذلك الجيل الذي سيحملُ رايةَ الإيمان والتمهيد، ويواصلُ المسيرة.

فمنذ بداية تسعينيات القرن الماضي، شكّلت جمعيةُ كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) محطةَ اهتمام خاص عند السيّد الشهيد هاشم صفي الدين (رضوان الله عليه). وقد ارتقت الجمعيةُ في بصيرته إلى مصافّ أهم التجارب الناجحة الجديرة بالمسؤولية والعناية، ونظرَ إليها كـمدرسة تربوية إيمانية تُعنى ببناء الجيل الواعد، وترسيخ القيم الأخلاقية والدينية والإنسانية.

لقد كانت رؤيته تجاه الكشفيين واضحة: أن يكون الكشفيون وجهّ المهدي في الإيمان والولاية، ويدَ العون والخدمة في المجتمع، وحَملةَ إرث الشهداء والمجاهدين.

مظلّة الرعاية.. والأبوة الحانية

كعلاقة سيد شهداء الأمة (رضوان الله عليه) بكشافة الإمام المهدي(عجّل الله فرجه) ، كانت صلةُ السيّد الهاشمي بالجمعية؛ علاقة أبوية استثنائية، تفيضُ بالحب والثقة والرعاية.

ولم تكن هذه الرعاية مجردَ إشراف شكلي، بل تجلّت في عمق الاهتمام والمتابعة الدائمة، ما جعل الجمعية حاضرةً في وجدانه واهتمامه وجدول أولوياته رغم كثرة مسؤولياته وانشغالاته.

لقد كان اهتمامه بالجمعية عمليًا وتنظيميًا: يواكب عملَ الجمعية وبرامجَها وأنشطتَها، ويشاركُ ويحضرُ ويواكبُ في بعض لقاءاتها المركزية ومؤتمراتها التخصصية.

وفي جولاته الميدانية في المناطق، كان يسألُ عن أحوالها كما يسأل الأبُ عن أبنائه، ويوصي بالتعاون والتشارك والتآزر، وحلّ المشاكل وتذليل العقبات، حتى غدت رعايتُه مظلةً من العطف تُظللُ مسيرةَ الجمعية وتدفعُ بها نحو الأمام.

محطّات فارقة.. وإنجازات راسخة في الجمعية، تحقّقت في حياة سماحته من موقعه القيادي وبفضل إشرافه المباشر ورعايته العملية، تحقّقت محطات أساسية وفارقة في مسيرة الجمعية، منها:

1- دعم الجمعية في تطوير الهيكل الإداري، وتوسيع الأقسام والفروع، ودعم الانتشار والاستقطاب حتى تجاوز عدد الكشفيين مئة ألف كشفي.

2- دعم تأسيس صندوق للقادة المتطوعين، تقديرًا وتكريمًا لجهودهم المبذولة، وتفانيهم في متابعة وإدارة وقيادة الأفواج الكشفية.

3- دعم تشييد وتوفير المدن والمباني الكشفية لتكون قاعدة راسخة للانطلاق وضمانة للاستقرار الإداري والعملي للجمعية.

4- الاهتمام ببناء القدرات، و كان دائم التنويه بالبرامج التدريبية للجمعية، يوصي بأهمية وأولوية التدريب والتأهيل، وبناء الكفاءات والمهارات واللياقات اللازمة لتخريج القادة الأكفّاء القادرين على حمل الرسالة وتربية الأجيال تربية صحيحة وسليمة.

5- كان يوصي بالتخطيط والبرمجة لاستثمار الطاقات، وبالابتكار لبرامج وأساليب جديدة، تفتح أمام الشباب والناشئة آفاق الإبداع والابتكار. وكان الداعم لتأسيس الأكاديمية الكشفية ومشروع قادة الشباب، باعتبارهما ركيزتين لإعداد الكوادر القيادية القادرة على حمل الرسالة.

6- رعايته للأنشطة الثقافية والتربوية، منها:

أ‌- الإحياء العاشورائي للناشئة: كان من الداعمين والمشجعين والمنوّهين ببرامج الجمعية وانشطتها في الإحياء العاشورائي للناشئة لإعداد أجيال تنبض بروح كربلاء، وتنشئتهم على القيم الحسينية من الصبر والعطاء والتضحية والايثار، وترَك لنا توصياتٍ عاشورائية قيّمة في إطار تطوير الإحياء بالشكل والمضمون.

ب‌- رعايته لحفلات الحجاب ومشروع نجمات البتول: رعى وبارك العديد من حفلات ارتداء الحجاب الشرعي ومشروع نجمات البتول لتعزيز السلوك الشرعي للفتيات، مؤكدا على قداسة الحجاب والسلوك الشرعي كعنوان للعفة والهوية.

ج‌- أنشطة خدمة وتنمية المجتمع: رعى وبارك ودعم العمل المجتمعي في الجمعية وتاسيس افواج الخدمة المجتمعية، ومشروع الناشط الاجتماعي، وحضر في المؤتمرات المخصصة لها، وشجّع على الحضور في الميدان لمساندة الناس، من مساعدة النازحين ورفع الأنقاض، إلى المشاركة الفعّالة في مواجهة الأزمات الصحية والبيئية.

د‌- دعم العمل الفني والإعلامي: شجع التعاون الإعلامي والفني مع الجهات ذات الصلة، انطلاقا مما تمتلكه الجمعية من قدرات ومواهب فنية مميزة. وقد أعجب وتأثر كثيرا بنشيد “سلام يا مهدي” واعتبر ان نجاح هذا النشيد وموفقيته هو عمل غيبي، وكان يتابع باهتمام فعاليات هذا النشيد في كل المناطق، ورأى فيه شوقًا حقيقيًا للقاء الإمام المهدي (عجّل الله فرجه).

هـ – الحث والتشجيع على الشراكة مع البلديات والجمعيات ذات الصلة: حرص سماحته أن يكون العمل الكشفي قضية عامة يتشارك الجميع في نهضتها. وشجع على التعاون والشراكة مع البلديات والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة، والتشبيك في الأنشطة والبرامج. حيث كان يرى ان في ذلك تعزيز للعمل الكشفي وضمانةً لاستمرارية رسالتها ونموّها.

خاتمة

هكذا تجلّى حضور واهتمام السيّد الشهيد هاشم صفي الدين (رضوان الله عليه) بكشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه): متابعة دقيقة، وتشجيع صادق، ودعم عملي لا ينضب.

وبفضل هذه الرعاية المباركة وهذا الإصرار القيادي، ترسّخت هذه المحطات، وارتقى العمل الكشفي ليصبح مشروعاً متكاملاً لبناء الأجيال.

لقد جعل السيّد الشهيد الهاشمي (رضوان الله عليه) من رعايته وقودًا يدفعُ مسيرةَ الجمعية إلى الأمام، وجعل منها ذراعًا تربويًا وروحيًا لنهج المقاومة. وقد ترك في قلوب أبنائها أثرًا عميقًا سيبقى حاضراً في برامجها وأنشطتها.

بمناسبة السنوية الأولى لاستشهاده، تجددُ أجيالُ كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) عهدَها اليوم لسيدها الشهيد الهاشمي (رضوان الله عليه) أن تكون على مستوى الرهان، بأن تواصل المسيرة بتوجيهاته الرائدة: تبني أجيالاً مؤمنة واعية، وتحمل إرثَ الشهداء والمجاهدين، وتستمرُ على درب التمهيد للإمام المهدي (عجّل الله فرجه).

المصدر: موقع المنار