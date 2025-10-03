رئيس اتحاد “الوفاء” شارك في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد نقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات في باريس



أعلن اتحاد “الوفاء” لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بيان، أن “رئيس الاتحاد رئيس وعضو المجلس الرئاسي في اتحاد النقابات العالمي WFTU علي طاهر ياسين شارك والدكتور حسن إسماعيل ممثلا اتحاد المتقاعدين في لبنان، في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد النقابات العالمي للمتقاعدين وأصحاب المعاشات اجتماعا في باريس الذي عقد برئاسة الأمين العام كيم بوكس، في سياق التحضيرات الجارية للاحتفالات المركزية بالذكرى الـ80 لتأسيس اتحاد النقابات العالمي WFTU.”

ولفت البيان الى أن “هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتشاور حول قضايا المتقاعدين وأصحاب المعاشات، وتبادل الخبرات النقابية بين الدول الأعضاء، وذلك قبل انطلاق الفعاليات الرسمية للاحتفال التي ستبدأ بعد ظهر اليوم في العاصمة الفرنسية باريس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام