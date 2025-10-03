مهرجان الأمناء الشعري الأول في كيفون

نُظم على مسرح جمعية كيفون الخيرية، مهرجان الأمناء الشعري الأول إحياءً للذكرى السنوية لـ “سيد شهداء الأمة” السيد حسن نصر الله (رض) والسيد هاشم صفي الدين (رض)، بمشاركة نخبة من الشعراء من مختلف الدول العربية، وبحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إيهاب حمادة، الوزير السابق عصام شرف الدين، النائب السابق فادي الأعور، ممثل المرجع الديني الروحي الشيخ أمين الصايغ ممثلا بالشيخ توفيق الصايغ، قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه ابو إبراهيم، رئيس إتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، وعدد من الفعاليات الحزبية والثقافية والسياسية والاجتماعية والبلدية والاختيارية والثقافية والاجتماعية والأدبية، وحشد من الأهالي.

افتتح المهرجان بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وبعدها، تناوب الشعراء على إلقاء القصائد الشعرية التي تنوعت بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة، وتناولت كلماتها وصفاً لسماحة السيد حسن نصر الله (رض) وللسيد هاشم صفي الدين (رض)، كما تناولت موضوعات البطولة، التضحية، الصمود، والالتزام بالقضية الوطنية والقومية.

شارك في الأمسية الشعرية كل من: الشاعر أحمد بخيت من مصر، الشاعر علوي الغريفي من البحرين، الشاعر سديف حمادة من لبنان، الشاعر وجيه عباس من العراق ، الشاعر صلاح أبو لاوي من فلسطين، الشاعرة فاتحة معمري من الجزائر، الشاعر نجاح العرسان من العراق، الشاعرة آيات جرادي من لبنان، والشاعر خليل عاصي من لبنان.

​وتجدر الإشارة إلى أن هذا المهرجان، نُظّم بالتعاون بين مجموعة من الجمعيات والملتقيات والمنتديات الثقافية اللبنانية، وشريكها الأساسي اتحاد الكُتّاب اللبنانيين، تأكيداً على دور الثقافة والأدب في حفظ الذاكرة الوطنية والتعبير عن مشاعر الأمة، يُعدّ هذا المهرجان الشعري الأول خطوة لتثبيت تقليد ثقافي سنوي يُسهم في توثيق السردية الوطنية عبر الفن والأدب، حيث شكل المهرجان منبراً لتوحيد الأصوات العربية في إطار من الاعتزاز بتضحيات القادة الذين قضوا دفاعاً عن سيادة الأمة وكرامتها.

واختتم المهرجان بفقرات تكريمية للشعراء المشاركين الذين أثروا الأمسية بكلماتهم المُلهمة.

المصدر: موقع المنار