    لبنان

    تعميمان لشحادة في “المهجرين” لضمان حسن سير العمل


      أصدر وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة ،تعميمين إداريين، في إطار تعزيز الانضباط الوظيفي وضمان حسن سير العمل داخل الوزارة، ولا سيما في ظل التحضيرات الجارية لإنجاز خطة إقفالها.

      وطلب الوزير في التعميم الأول من إدارة الوزارة إلزام الموظفين الصارم بأحكام النظام لجهة الحضور والانضباط واحترام التسلسل الإداري، بعد رصد مخالفات متكررة تتعلق بالتغيب غير المبرر والتقصير في أداء الواجبات، كما طلب من جميع المديرين ورؤساء الوحدات الإدارية فتح ملفات خاصة للمخالفين، ورفع تقارير أسبوعية مفصّلة تتضمن أسماء الموظفين المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم، مع التأكيد على تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون، والالتزام بأحكام قانون مكافحة الفساد.

      أما في التعميم الثاني، فتناول الوزير مسألة عمليات المسح الضوئي للملفات، حيث طلب من المسؤولين متابعة دقيقة لعمليات المسح، والتأكد من أن جميع الملفات التي تم نقل بياناتها إلى المنصة قد خضعت للمسح الضوئي الكامل قبل اعتمادها، ورفع تقارير خطية أسبوعية حول مستوى الالتزام والإجراءات المتخذة لضبط الموظفين وضمان استمرارية العمل بكفاءة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

