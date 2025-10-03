الرئيس نبيه بري: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها والوقت المتبقي لا يسمح بتعديل القانون

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها وان الوقت المتبقي لا يسمح بتعديل القانون. واستغرب بري كيف ان من كان يدافع عن قانون الانتخاب في الماضي كيف يعترض عليه اليوم.

كلام بري جاء خلال استقباله رئيسة مجلس إدارة “تلفزيون لبنان” المديرة العامة الدكتورة إليسار نداف مع وفد من مجلس الإدارة، في حضور مفوض الحكومة المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، في زيارة برتوكولية لمناسبة تولي مجلس الادارة مهامه.

وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الاممي 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار، أكد بري “أن لبنان نفذ كل بنود “القرار 1701″ كاملة” ، كاشفا “أن الموفد الاميركي السفير توم براك الذي زار عين التينة مرتين إقتنع في زيارته الاولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن الكرة في ملعب إسرائيل، وهو أي السفير براك سوف ينقل وجهة النظر هذه الى الجانب الإسرائيلي ، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلا أن توم براك عاد من إسرائيل من دون جواب وخالي الوفاض” .

وأكد الرئيس بري “أن لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه”، مستشهدا بطاولة الحوار في العام 2006 التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك”.

وجدد الرئيس بري التحية “لأبناء الجنوب وخاصة ابناء القرى الحدودية لصمودهم وصبرهم وثباتهم في كل الأزمات”.