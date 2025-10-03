لبنان| محفوظ يؤكد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

زار رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ و المستشار زياد موسى وزير الداخلية العميد أحمد الحجار وتناول اللقاء القضايا الوطنية والاستحقاقات المقبلة.

وشدّد وزير الداخلية على “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد”، مؤكداً أنّ “الوزارة بكل أجهزتها الإدارية والأمنية وضعت خطة متكاملة لضمان شفافية العملية الانتخابية وحسن تنظيمها، بما يعكس صورة مؤسسات الدولة ويحافظ على ثقة المواطنين”.

وأكد أنّ “الإعلام اللبناني سيكون على أهبة الاستعداد لمواكبة الاستحقاق الانتخابي ، مشددا أنّ “ما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات إصلاحية وأمنية، يعكس حرصها على حماية الاستقرار وصون الحياة الديموقراطية، ما يفرض على الإعلام مضاعفة جهوده لتسليط الضوء على هذه الجهود وإبرازها للرأي العام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام