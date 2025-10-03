OpenAI تصبح أكبر شركة خاصة في العالم.. بقيمة 500 مليار دولار

تمكنت شركة أوبن أيه آي (OpenAI) من تجاوز شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك لتصبح أكبر شركة خاصة في العالم من حيث القيمة، بعد أن أتمت صفقة تتيح لموظفيها بيع أسهمهم بقيمة تقديرية بلغت 500 مليار دولار.

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، فقد باع موظفون حاليون وسابقون في OpenAI أسهماً بقيمة 6.6 مليار دولار لمستثمرين من بينهم Thrive Capital، وسوفت بنك، وDragoneer Investment Group، وMGX الإماراتية، إضافة إلى T. Rowe Price.

هذه الصفقة رفعت تقييم الشركة الأميركية بشكل كبير مقارنة بمستوى 300 مليار دولار الذي وصلت إليه في جولة تمويل سابقة قادتها سوفت بنك مطلع العام الجاري.

في ذات السياق، أكد مصدر لرويترز الخميس أن قيمة شركة أوبن إيه.آي وصلت إلى 500 مليار دولار بعد صفقة باع فيها موظفون حاليون وسابقون أسهم بما يقرب من 6.6 مليار دولار.

هذا الارتفاع السريع يعكس حالة الهوس الاستثماري المحيطة برواد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي يُتوقع أن تُحدث تحولاً جذريًا في الاقتصاد والصناعة عالميًا.

وتُعد OpenAI، بقيادة سام ألتمان، من أبرز الشركات التي تقود هذا السباق إلى جانب شركات مثل إنفيديا، في وقت تتسابق فيه المؤسسات لبناء مراكز بيانات وتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي، وهي مشاريع قد تتطلب تريليونات الدولارات.

ورغم أن الشركة لم تحقق أرباحًا بعد، فإنها تساهم في تعزيز هذا التوسع من خلال إبرام صفقات ضخمة مع شركات مثل أوراكل وإس كيه هاينكس.

الصفقة الجديدة رفعت تقييم OpenAI إلى ما يفوق SpaceX التي تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار، في وقت حاسم للشركة التي تجري مفاوضات مع مايكروسوفت للتحول إلى كيان ربحي تقليدي.

تأسست OpenAI عام 2015 كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بما يخدم البشرية، لكن التغييرات المخطط لها ستمنح الكيان غير الربحي الحالي السيطرة على شركة جديدة ذات منفعة عامة.

يذكر أن أوبن أيه آي قد حققت إيرادات بلغت حوالي 4.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16 بالمئة تقريبا عن إيرادات العام الماضي بأكمله، وفقا لما ذكره موقع إنفورميشن هذا الأسبوع.

وفيما يلي ترتيب أكبر الشركات الخاصة من حيث القيمة بحسب وكالة بلومبرغ:

-شركة أوبن أيه آي الأميركية بقيمة 500 مليار دولار

-شركة سبيس إكس الأميركية بقيمة 400 مليار دولار

-شركة بايت دانس الصينية بقيمة 220 مليار دولار

-شركة أنثروبيك الأميركية بقيمة 183 مليار دولار

-شركة آنت غروب الصينية بقيمة 150 مليار دولار

-شركة ريلينس ريتيل الهندية بقيمة 100 مليار دولار

-شركة داتابريكس الأميركية بقيمة 100 مليار دولار

-شركة شي إن الصينية بقيمة 66 مليار دولار

المصدر: مواقع