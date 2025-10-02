الجمعة   
    الإمام الخامنئي عن “أسطول الصمود”: لقد وقفتم في الجهة الصحيحة من التاريخ

      علّق الإمام السيد علي الخامنئي، مساء الخميس، على ما يتعرض له أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة من قبل العدو الإسرائيلي.

      وقال الإمام الخامنئي، في تعليق نُشر على حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مساء الخميس “لقد وقفتم الآن في الجهة الصحيحة من التاريخ الذي يطوي صفحاته.”

      ويُذكر أن قوات العدو الإسرائيلي اعتدت على سفن “أسطول الصمود”، الهادفة إلى كسر الحصار عن غزة، وإيصال المواد الغذائية والحليب للأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة المحاصر.

      كما تم اعتقال السفن والناشطين الذين كانوا على متنها، في انتهاكٍ جديدٍ للقوانين الإنسانية من قبل العدو الإسرائيلي.

      “الندوة الشمالية”: للتضامن مع ناشطي أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة

      حرب إبادة يومية… قصص النزوح الفلسطيني تروى للأجيال

      الاحتلال يواصل قصف دير البلح… بيوتٌ تُنسف فوق ساكنيها

