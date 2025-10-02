بيسكوف: أفق استمرار المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية غير واضح

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “أفق استمرار المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية غير واضح”.

وأشار بيسكوف في حديث له الخميس إلى “توقّف المفاوضات”، وأضاف “إنهم لا يريدون مواصلة المفاوضات، ولا تريد كييف محاولة التوصل إلى اتفاق، وأفق استمرار هذه المفاوضات غير واضح”.

وتابع بيسكوف “مع ذلك، نقوم بعملنا بهدوء ونحن منفتحون على الحوار والتواصل مع جميع الدول”.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اجتمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ألاسكا يوم 15 أغسطس/آب الماضي، وبعد ذلك مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين في واشنطن يوم 18 أغسطس/آب.

وبعد اللقاء، أعلن ترامب أن العمل جارٍ على إعداد لقاءات ثنائية، فيما أكدت روسيا استعدادها لعقد اللقاءات مع الجانب الأوكراني بشرط وجود أجندة جوهرية للمناقشات.

هذا، وأكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو منفتحة على المفاوضات لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في أوكرانيا.

