قوات الصاعقة تدين اعتراض بحرية الاحتلال الصهيوني لأسطول الصمود في المياه الدولية

قالت طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة – القيادة العامة إن ها هو الكيان الصهيوني الغاصب يمارس عملية القرصنة البحرية كما يمارس عملية القتل والتدمير والتجويع في غزة، و سادية الاعتداء والقصف والقضم على كيانات وبلاد ودول قائمة، منتهكًا كل المواثيق والأعراف الدولية، وبدعم أمريكي أعمى.

وأشارت إلى أن أقدام بحرية الاحتلال على اعتراض أسطول الصمود في عرض البحر، واعتقال النشطاء والمتضامنين والصحفيين الذين رافقوا هذه الرحلة الإنسانية هو جريمة مكتملة الأركان، تكشف مجددًا عن طبيعة هذا الكيان الذي يصرّ على ملاحقة كل صوت حر ويحارب حتى أبسط أشكال المساعدة الإنسانية لشعبنا المحاصر في غزة، الذي يواجه سياسة إبادة وتجويع منظمة منذ أعوام.

وتابعت في بيان “إننا في منظمة الصاعقة نعتبر ما جرى عدوانًا سافرًا على حرية العمل الإنساني وقرصنة بحرية بشعة”، وشددت على أن مثل هذه الجرائم لن تُسقط عزيمة الأحرار في العالم، بل ستزيد إصرارهم على مواجهة الاحتلال وفضح جرائمه في كل الساحات.

كما وجهت الطلائع تحية تقدير عالية للمتضامنين الأبطال الذين تحدّوا الخطر وواجهوا آلة الإرهاب الصهيوني بصدورهم العارية، وطالبت قوى التحرر والشعوب الحرة بمواصلة الفعاليات الشعبية وتصعيد الحراك التضامني حتى كسر الحصار عن غزة.

ودعت الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها، ووقف سياسة الصمت التي باتت غطاءً لجرائم الاحتلال، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية القوافل الإنسانية ومحاسبة قادة العدو على قرصنتهم واعتداءاتهم المتكررة بحق المدنيين والمتضامنين.

المصدر: موقع المنار