باسيل ورسامني يتفقدان مشاريع الطرق والبنى التحتية الحيوية في قضاء البترون

جال رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل، برفقة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في قضاء البترون، للاطلاع على المشاريع التي كانت تقوم بها الوزارة في المنطقة والتي توقفت بسبب 17 تشرين، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها مستقبلًا.

استهلّت الزيارة بتفقّد طريق اللقلوق-العاقورة المتوقفة منذ العام 2019، والتي تحتاج إلى إعادة إطلاق، بعد أن طلب مجلس الإنماء والإعمار من وزارة الأشغال تمويلها. ثمّ انتقل الوفد إلى طريق اللقلوق-تنورين الفوقا التي توقف تنفيذها بعد 17 تشرين، حيث أعطى الوزير رسامني تعليماته للإسراع باستكمالها بعد انتهاء إجراءات التلزيم.

بعد ذلك، تفقد رسامني وباسيل طريق تنورين الفوقا-تنورين التحتا، التي بدأ مجلس الإنماء والإعمار تنفيذها عام 2018 وتوقفت بعد سنة، حيث طلب مجلس الإنماء والإعمار أيضًا من وزارة الأشغال تمويلها من موازنتها.

و هنا شدد باسيل على إعطاء الأولوية القصوى لهذه الطريق نظرًا لما تشكله من رابط حيوي بين ساحل وجرد البترون، وتفاديًا لتعرض المواطنين للحوادث خلال فصل الشتاء.

وبعد أن أطلقا العمل بصيانة طريق بساتين العصي-مفرق دوما بالتزامن مع الزيارة، انتقل الوفد لمتابعة المرحلة الثانية من طريق القديسين بين جران وميفوق، حيث عاينا للأقسام المنفّذة وغير المنفّذة من الطريق، وشدّد رسامني وباسيل على ضرورة تأمين التمويل اللازم لاستكمال هذه الطريق الحيوية، لما لها من أهمية من الناحية السياحية والدينية، أو لناحية ربط منطقتي البترون وجبيل على مستوى الوسط.

بعد ذلك، قام الوفد بزيارة إلى مدينة البترون، حيث تم الاطلاع على الميناء وضرورة تطوير سنسول الحماية وتوسعة الأحواض وباحة تحصيل المراكب.

واختتمت الجولة بزيارة سوق البترون الجديد والقديم والمواقع الأثرية وبيت المغترب والسور الفينيقي، وأطلع النائب باسيل وزير الأشغال على مشروع الكورنيش البحري المحاذي لخليج البحصة، وإمكانية إقامة حائط حماية لهذا الكورنيش وللأملاك المحاذية له بتمويل من الوزارة.

ورافق وزير الأشغال العامة والنقل مستشاره المحامي هادي موسى، والمدير الإقليمي في محافظة جبل لبنان الدكتور غابي الحاج، والمدير الإقليمي في محافظة الشمال الأستاذ إلياس عقل.

