مجموعة السبع تعتزم اتخاذ إجراءات بحق مشتري النفط الروسي

تعهّد وزراء مال دول مجموعة السبع اتخاذ تدابير بحق الجهات التي تستمر في زيادة مشترياتها من النفط الروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

واتفق مسؤولون من الدول السبع التي تُعدّ من الأقوى اقتصادياً، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، على أن الوقت حان “لتشديد الضغط على صادرات النفط الروسية”، ما سيؤثر سلباً على الإيرادات التي تحتاج إليها موسكو للحرب.

وقال الوزراء، في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي: “سنستهدف من يواصلون زيادة مشترياتهم من النفط الروسي منذ غزو أوكرانيا، ومن يسهّلون التحايل”، مشيرين إلى الاتفاق على “أهمية التدابير التجارية بما فيها الرسوم الجمركية” وحظر الاستيراد أو التصدير، في الجهود الرامية إلى قطع الإيرادات الروسية.

ولفت البيان إلى أن المجموعة تفكر “جدياً في فرض تدابير تجارية وقيود أخرى على الدول والكيانات التي تساهم في تمويل المجهود الحربي الروسي، بما في ذلك المنتجات المُكررة المستخرجة من النفط الروسي”.

ويأتي البيان بعدما أشارت الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى استعدادها لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية التي تستهدف مشتري النفط الروسي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية، في أيلول، أنها تدرس احتمال فرض رسوم على واردات النفط الروسي إلى التكتل، أمام ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طالب أوروبا بوقف وارداتها من الطاقة من موسكو قبل الموافقة على المضيّ قدماً في فرض عقوبات على روسيا.

ويعتزم وزراء مجموعة السبع الاجتماع مجدداً على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الشهر.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، أن ناقلة نفط في الأسطول الروسي الشبح الراسية قبالة السواحل الفرنسية ويشتبه بتورطها في تحليق مسيرات فوق الدنمارك، ارتكبت “أخطاء فادحة”، فيما فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في شأنها.

وتخضع الناقلة لعقوبات أوروبية كونها تنتمي إلى الأسطول الروسي الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على مبيعاتها النفطية، كما يُشتبه في تورطها في طلعات غامضة لطائرات بدون طيار في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في الدنمارك.

المصدر: مواقع إخبارية