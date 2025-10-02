مرفأ بيروت يسجل نموًا لافتًا… حركة الحاويات ترتفع 35٪ خلال أيلول 2025

أعلن رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت، عمر عيتاني، أن المرفأ سجّل خلال شهر أيلول 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الحاويات بنسبة 35٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار عيتاني في بيان رسمي إلى أن المرفأ عالج خلال الشهر الفائت 80,676 حاوية نمطية، مقابل 59,724 حاوية في أيلول 2024، ما يعكس ديناميكية واضحة في النشاط التجاري واللوجستي للمرفأ.

كما لفت إلى أن محطة الحاويات، التي تديرها شركة CMA CGM، استقبلت 80 باخرة خلال أيلول 2025، مقارنة بـ69 باخرة في نفس الفترة من العام السابق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نموًا مستمرًا في حجم الحركة البحرية والتجارية لمرفأ بيروت.

ويأتي هذا الأداء القياسي ضمن سلسلة خطوات لتعزيز مكانة المرفأ كمركز رئيسي للنقل البحري والتجارة في المنطقة، ما يعكس تحسن القدرة التشغيلية وفعالية إدارة المرفأ.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام