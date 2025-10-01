مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 1\10\2025

مواطنٌ لبنانيٌ شهيدٌ وخمسةُ جرحى بعضُهم بحالِ الخطرِ في العدوانِ الصهيونيِّ المستمرِّ على لبنان، الذي حطَّ اليومَ في ساحةِ بلدةِ كفرا الجنوبيةِ المقتظةِ بالمدنيين، على مرأى ومسمعِ قواتِ اليونيفل والدولةِ اللبنانية.

امّا الرعايةُ الاميركيةُ المزعومةُ لاتفاقِ وقفِ اطلاقِ النارِ فقد تنصّلت منه الولاياتُ المتحدةُ المتماهيةُ مع الارادةِ الصهيونيةِ كما راى رئيسُ المجلسِ التنفيذيّ في حزب الله الشيخ علي دعموش، معتبراً انَ الاداءَ الاميركيَ هذا يجعلُ المقاومةَ أكثرَ تمسكاً بسلاحِها.

وامامَ نسوةِ المقاومةِ المتمسكاتِ بعنوان “نَمضي ولا نَحيد”، رفضَ الشيخ دعموش المخططاتِ الاميركيةَ الراميةَ لوضعِ الجيشِ اللبناني مقابلَ شعبِه، او ان يعودَ لبنانُ الى زمنِ الضعفِ والوهنِ واَن يُستباحَ من الداخلِ والخارج..

امّا المستبيحونَ لابسطِ عناوينِ السيادةِ المستسلمونَ لكلِّ ارادةٍ خارجية، فلا يزالونَ يَمتعضونَ من ايِّ مسعًى تقاربيٍّ او تهدئةٍ داخلية، ويعملون بما اُوتُوا من حِيَلٍ تعطيليةٍ من اجلِ تاجيلِ الانتخاباتِ النيابية..

انتخاباتٌ قال الرئيسُ جوزيف عون على مسمعِ وزيرِ الداخليةِ اِنه يجبُ اجراؤها في موعدِها بشهرِ ايارَ المقبل..

اما المنطقةُ المقبلةُ على مزيدٍ من التحدياتِ بفعلِ النرجسيةِ الاميركيةِ الحاضرةِ لخدمةِ التوحشِ الصهيوني، فانها تتقلبُ بايامِها الصعبةِ على مقترحِ دونالد ترامب لوقفِ الحربِ على غزة وفقَ الشروطِ الصهيونية. ووفقَ الارادةِ الفلسطينيةِ فانَ الصمودَ هو الخيارُ الوحيدُ امامَ مخططِ تصفيةِ القضيةِ الفلسطينيةِ وحربِ الابادةِ التي تخوضُها الايادي الاسرائيليةُ بكلِ دعمٍ وتسليحٍ وتخطيطٍ من الرئيس دونالد ترامب، فيما خُططُه الرئاسيةُ للداخلِ الاميركيِّ لا تُنبِئُ بخيرٍ مع بدءِ الاغلاقِ الحكوميِّ الذي تسببَ بتراجعِ اسعارِ الدولار، وخلقِ خوفٍ كبيرٍ من ازمةٍ اقتصادية، والخشيةُ الكبرى لدى الاميركيين من قراراتِ دونالد ترامب الارتجاليةِ والمزاجيةِ لمواجهةِ هذه الازمةِ القابلةِ للاشتعالِ سريعا..

