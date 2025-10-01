“تجمع العلماء”: تطيير النصاب في الجلسة التشريعية سيؤدي الى تأجيل الانتخابات وهذا امر مرفوض بالمطلق

أشارت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر اجتماعها الدوري، الى أنه في “الذكرى السنوية الأولى لشهادة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، وقادة كبار من المقاومة رضي الله عنهم جميعا، بدلا من ارتقاء المسؤولين في هذا البلد إلى مستوى هذه التضحية العظيمة، انحدر الخطاب السياسي الى مستوى المناكفات والكيدية السياسية وصلت الى محاولة منع نشاط جماهيري تعبيرا عن حب جمهور كبير من اللبنانيين لسماحة السيد حسن نصرالله رضي الله عنه، وخلق مشكلة وضجة كبيرة بعد حصول هذا النشاط الذي كان من المفترض ان تقوم الدولة اللبنانية بإحياء هذه الذكرى بما يتناسب مع حجمها”.

وأكدت أن “منع الناس من التعبير عن آرائهم أمر غير مقبول، وهو معاداة غير مبررة لقسم كبير من الشعب اللبناني. واليوم تحاول القوى السياسية المرتبطة بالإملاءات الخارجية العمل على تأجيل الانتخابات النيابية والاصرار على تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي يقول ان انتخاب غير المقيمين يكونُ لستة نواب، وهم يريدون ان يكون الانتخاب لكل النواب في المجلس، لأنهم يعرفون ان الثنائي الوطني وكذا التيار الوطني لا يستطيعون ان يقوموا بإدارة الانتخابات في الخارج وإمكانية تزوير آراء الجماهير هناك واردة بشكل كبير، لذا فإن تطيير النصاب في الجلسة التشريعية سيؤدي حتما لعدم إمكانية إدارة الانتخابات من قبل وزارة الداخلية ما سيؤدي بالضرورة الى تأجيل الانتخابات، وهذا امر مرفوض بالمطلق”.

واستنكر التجمع “تطيير النصاب من قبل نواب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وبعض ما يسمى التغييريين، والهدف من وراء ذلك تأجيل الانتخابات النيابية، وهذا دليل على خوفهم من عدم تحقيق أهدافهم بمنع الثنائي الوطني من الحصول على النتيجة التي حصل عليها في الانتخابات السابقة”، داعيا الى “عقد جلسة تشريعية سريعة وحضور جميع النواب واقرار المراسيم التي أقرت في الجلسة قبل تطيير النصاب”.

كما استنكر “استمرار العدو الصهيوني بالإغارة على مناطق مختلفة من لبنان، وآخرها إلقاء محلقة صهيونية خمس قنابل على معمل للحجارة عند أطراف بلدة يارون لجهة مارون الراس، بهدف منع المواطنين من إعادة بناء وترميم ما هدمته الآلة الصهيونية في الحرب المستمرة على لبنان”.

ورأى التجمع أن “الخطة التي أعلن عنها ترامب والتي تم تعديلها بناء لطلب نتنياهو، إنما تهدف الى القضاء على المقاومة في فلسطين وتكريس الاحتلال الصهيوني، خاصة مع اعتراض الصهاينة وعدم موافقتهم على حل الدولتين، وبالتالي فإنها تحقق أهداف الكيان الصهيوني، ونحن نعتبر أن حركة حماس ستقرر ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ونؤيدها فيما تقرره”.

وإذ حيا “الشباب الحر الذي يقود أسطول الصمود العالمي الذي اقترب من غزة”، حذر من “تعريض حياتهم للخطر، خاصة مع إعلان العدو الصهيوني عن رفع حالة التأهب القصوى استعدادا لتنفيذ عمل عسكري ضد هذا الأسطول”، ودعا إلى “مواكبة تحركه عبر وسائل الإعلام لفضح أي عمل صهيوني يعتدي من خلاله على هذا الأسطول”، محملا “العدو الصهيوني مسؤولية سلامة أفراد هذا الأسطول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام