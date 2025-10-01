تشييع حاشد للشهيدين محمد ياسين ومحمد شعشوع في كفرتبنيت وسحمر

شيع حزبُ الله وجمهورُ المقاومة في بلدة كفرتبنيت الشهيد المجاهد محمد حسين ياسين بمراسمَ حاشدة تخلّلها قسمُ عهدٍ ووفاء من رفاقه وصلاةٌ على الجثمان .. وبعدَها جاب النعشُ الطاهر شوارعَ البلدة على وقع الأناشيد والهتافات بمشاركة شخصياتٍ وفعاليات وعوائلِ الشهداءِ وعلماءِ دين وتقدمَ التشييعَ الفرقُ الكشفية التابعة لكشافة الامام المهدي ، وعند جبانة البلدة وُورِيَ جثمانُ الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

كما شيّع حزب الله وأهالي بلدة سحمر في البقاع الغربي الشهيدَ المجاهد محمد عباس شعشوع الذي ارتقى جرّاء استهدافٍ إسرائيلي ،موكبُ التشييع انطلق من دوار الشهداء وسطَ البلدة حيث أقيمت المراسمُ التكريميةُ للشهيد بمشاركة شخصياتٍ وفعاليات وعوائلِ الشهداءِ وعلماء دين ، وبعد الصلاة على الجثمان جابَ النعشُ شوارعَ البلدة وسطَ الهتافات الحسينيةِ والمؤيدة للمقاومة قبل أن يُوارى الشهيد في ثرى روضة الشهداء.

المصدر: قناة المنار