النائب عز الدين: لبناء دولة قوية وقادرة على حماية مواطنيها

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين إن “الجيش اللبناني هو من أبناء هذا الشعب ومن نسيج هذه البيئة، وإن ما يمنع الدولة من اتخاذ قرار المواجهة الحاسمة مع العدو الصهيوني هو قرار سياسي متداول، لم تقدم عليه أي سلطة سياسية منذ تأسيس لبنان وحتى اليوم”.

وأشار عز الدين، في حديث له الثلاثاء، إلى “أن المقاومة وتضحيات أبنائها، وعلى رأسهم الشهيد سماحة الشيخ نبيل قاووق، تشكّلان سجل فخر لهذا الشعب”. وقال إن “الشهيد الشيخ قاووق كان حاضراً في كل الميادين، يلاحق المجاهدين في الخطوط الأمامية والخلفية، وكان مثالاً للوفاء والإخلاص. بدأ مسيرة الجهاد منذ بدايات الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستجاب لنداء الإمام والولي الفقيه، متلمساً في جهاده رائحة الجنة، كما رسمت سيرته في ميادين الكفاح والدفاع عن العقيدة والمقاومة”.

من جهة ثانية، لفت عز الدين إلى أن “السياسة الأميركية لا تؤمن لا بالأصدقاء ولا بالأعداء، ولا بمنطق المصالح، وإنما تؤمن بمنطق القوة والهيمنة والسلب”. وقال إن “تصريحات بعض السياسيين الأميركيين الذين تحدثوا بلغة تماثل لغة العدو، تكشف عن سياسة واضحة تهدف إلى وضع إيران وحزب الله في خانة الأعداء، وأن هدفها قطع أي صوت يقول لا لمصالح الولايات المتحدة”. وانتقد “مواقف بعض الدول العربية التي تراجعت عن نصرة القضية الفلسطينية”، مستنكراً “الصمت الدولي تجاه ما يجري في غزة من قتل وتشريد وانتهاك للمواثيق والقوانين الدولية”.

وفي ما يتعلق ببناء الدولة، أكد عز الدين على “موقف ثنائي المقاومة الوطني الشيعي بأنهم يسعون لبناء دولة قوية وقادرة على حماية مواطنيها، وأن شعارهم الانتخابي (نحمي ونبني) يجسد هذا الالتزام: حماية المواطنين ورعايتهم، إلى جانب بناء مؤسسات قادرة على الحفاظ على السيادة الوطنية وطرد العدو من الأرض إن سنحت الظروف”.

وأكد عز الدين أن “المطلوب اليوم من الحكومة والسلطة أن تضع خطة شاملة لإعادة البناء والإعمار تموَّل من الموازنة العامة، وأن تتوقف عن التعامل مع الملف بأدوات خاطئة أو بانتقائية في تطبيق بنود اتفاق الطائف”. ورأى أن “مواجهة الاحتلال واستعادة الأرض يجب أن تظل أولوية الدولة الحقيقية للسيادة، وأن على الحكومة أن تثبت التزامها بمهمة الرعاية تجاه المواطنين قبل أن تطلب منهم المزيد من التضحيات دون خطط واضحة للحماية والإعمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام