    لبنان

    جابر وقّع مرسوم إعطاء المنحة المالية الشهرية للعسكريين عن شهري أيلول وتشرين الأول

      وقّع وزير المال في لبنان، ياسين جابر، يوم الثلاثاء، مرسومًا يرمي إلى إعطاء منحة مالية شهرية عن شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، والمتقاعدين منهم الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين.

      وقد أُحيل المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء لإعطائه المجرى القانوني اللازم وفق الأصول.

      وجاء في القرار:

      “يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية شهرية عن شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2025، بقيمة /14,000,000/ ل.ل. (أربعة عشر مليون ليرة لبنانية).

      كما يُعطى المتقاعدون في الأسلاك العسكرية الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذوو الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، منحة مالية شهرية عن شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2025، بقيمة /12,000,000/ ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).”

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

