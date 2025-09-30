وزارة الزراعة: لن نتهاون مع أي تعديات تهدّد الأمن البيئي والحيواني

أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان لها، الثلاثاء، أنه “استنادًا إلى ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حادثة تسميم مياه في منطقة المجيدية – قضاء حاصبيا جنوب لبنان، وما نتج عنها من نفوق حيوانات برّية ومواشٍ، تحرّكت الوزارة بشكل عاجل وحاسم، بتوجيهات مباشرة من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني”.

وأضاف البيان أن “الوزارة كلّفت مصلحة زراعة النبطية – دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية بمتابعة القضية، حيث بادر مركز أحراج حاصبيا إلى إرسال دورية ميدانية أجرت كشفًا حسيًا على الموقع”، وتابع “أظهرت المعاينة أن أحد المزارعين (س.ز) أقدم على تسميم المياه ووضعها في أوعية وتوزيعها في المنطقة، ما تسبب بأضرار بيئية وحيوانية جسيمة”.

ولفت البيان إلى أنه “على الأثر، تمّ تنظيم محضر ضبط رسمي بحقّ المخالف، وأُحيل إلى النيابة العامة البيئية في النبطية التي باشرت التحقيق. وتبيّن لاحقًا أنّ هذه ليست المرّة الأولى، إذ سُجّلت في فترات سابقة حالات نفوق مواشٍ وحيوانات برّية وطيور نتيجة تلوّث المياه بالسموم”.

وأكد البيان أن “الوزارة لن تتهاون مع أي تعديات تهدّد الأمن البيئي والحيواني”، وشدّد على أن “سلامة المياه والثروة الحيوانية والبيئة خط أحمر”، ولفت إلى أن “الوزارة تعمل، بالتعاون مع السلطات القضائية والبلديات، على ملاحقة كلّ من يعبث بالموارد الطبيعية أو يسيء استخدامها، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا للتنوّع البيولوجي”، وأشار إلى أن “هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة في تكريس مفهوم الزراعة المسؤولة والمستدامة، وتعزيز الرقابة على أي ممارسات غير قانونية تهدّد البيئة أو الإنتاج الزراعي والحيواني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام