وزارة الزراعة تحذّر من مخاطر استعمال المبيدات الزراعية المحظورة والمزوّرة

حذّرت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان لها الأحد “من المخاطر الصحية والبيئية الجسيمة المترتّبة على استيراد أو تداول أو استعمال المبيدات الزراعية المحظورة أو المزوّرة أو غير المسجّلة أصولًا لدى الوزارة، لما تشكّله من تهديد مباشر لصحة الإنسان، وسلامة الغذاء، واستدامة الموارد الطبيعية، والأمن الزراعي والغذائي الوطني”.

وأكدت الوزارة أنها “تعمل على تطبيق نظام الوصفة الزراعية كإجراء أساسي لتنظيم استخدام المبيدات وضمان حسن اختيارها واستعمالها وفق الحاجة الفعلية للمحاصيل، وبما يحدّ من سوء الاستخدام والمخاطر المترتّبة عليه”، وتابعت “كما نعمل على تدريب وتأهيل أصحاب محال بيع الأدوية والمستلزمات الزراعية، وتعزيز التزامهم بالمعايير العلمية والقانونية المعتمدة، بما يضمن دورهم كشركاء أساسيين في حماية صحة المزارعين والمستهلكين والبيئة”.

واعتبرت الوزارة أن “استخدام المبيدات غير القانونية، ولا سيّما عالية السُمّية منها، يُعدّ ممارسة خطِرة وغير مشروعة، إذ قد يؤدّي إلى حالات تسمّم حاد ومزمن، ويتسبّب باضطرابات خطيرة في الجهاز العصبي المركزي، وفشل تنفّسي، وتلف دائم في الأعضاء الحيوية”، وأضافت “كما تُظهر الدراسات العلمية ارتباط عدد من هذه المواد بآثار صحية بعيدة المدى تشمل زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، واضطرابات الغدد الصمّاء، والعقم، والتشوّهات الخَلقية. وتُسجَّل خطورة مضاعفة لبعض مبيدات الأعشاب الشديدة السُمّية التي قد تُحدث فشلًا رئويًا وكلويًا وكبديًا قاتلًا، في ظل غياب علاجات نوعية فعّالة في العديد من الحالات”.

وأشارت الوزارة إلى أن “المبيدات المزوّرة أو غير المسجّلة غالبًا ما تحتوي على مواد فعّالة مجهولة المصدر أو تراكيز غير مضبوطة من مركّبات سامّة، ما يؤدّي إلى ارتفاع غير مقبول في مستويات متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، ويعرّض المستهلكين، ولا سيّما الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والحوامل وكبار السن، لمخاطر صحية جسيمة، تهدّد السلامة العامة وتقوّض الثقة بالمنتجات الزراعية اللبنانية”.

وبناءً عليه، شدّدت وزارة الزراعة على ما يلي:

-الحظر المطلق لاستيراد وتداول واستعمال أي مبيد غير مسجّل رسميًا ومجاز من قبل وزارة الزراعة.

-الالتزام الكامل بالإرشادات الفنية المعتمدة، وبالجرعات المحدّدة، وفترات الأمان الإلزامية قبل الحصاد أو التداول أو التسويق.

-عدم صرف أو استعمال المبيدات إلا وفق الوصفة الزراعية المعتمدة، وشراؤها حصراً من المصادر المرخّصة قانونًا.

-الإبلاغ الفوري عن أي مبيدات مشبوهة أو مخالِفة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى الوزارة”.

وأكّدت الوزارة أنها “ستواصل تعزيز منظومة الإرشاد الزراعي، وتكثيف الرقابة الميدانية والمخبرية، وتشديد إجراءات التفتيش والمتابعة، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية الرادعة بحق المخالفين دون أي تهاون”، وشدّدت على أن “سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل المساومة”، وجددت “التزامها الكامل بحماية صحة الإنسان، وصون البيئة، وضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام