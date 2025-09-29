المقداد: سلاحنا باقٍ للدفاع عن أرضنا وعرضنا وأرواحنا



أعلن عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور علي المقداد من بلدة شعت البقاعية: “نحن واثقون بأن الله سينصرنا لأننا مع الحق، ونقول للعدو الصهيوني، مهما فعلت ومهما استكبرت ومهما قتلت، هذا السلاح سيبقى للدفاع عن أرضنا وعرضنا وأرواحنا وعن ديننا”.

وتابع خلال إحياء “حزب الله” الذكرى السنوية الأولى للشهيد المفقود الأثر علي مصطفى العطار: “ثباتكم ووحدتكم نصر، واحتفالات تأبين شهدائنا نصر، وإحياء ذكرى ارتقاء السيدين الشهيدين شهيد الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هو نصر”.

وانتقد مواقف بعض الأطراف اللبنانية التي تشكك في سلاح المقاومة، فقال: “كلما فتحنا قناة أو وسيلة تواصل لا نسمع إلا: السلاح والسلاح والسلاح. نقول لهم باختصار شديد، وقالها سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، هذا السلاح دونه الأرواح، وإذا أُجبرنا على القتال لحماية السلاح سنقاتل قتالًا كربلائيًّا”.

وأشار إلى تصريح الموفد الأميركي توماس براك، الذي قال فيه أن “أميركا تسلح الجيش اللبناني لكي يقاتل في الداخل اللبناني المقاومة وحزب الله، وليس لقتال إسرائيل. هل يوجد أكثر من هكذا وضوح؟ هذا السلاح ممنوع أن يتوجه إلى فلسطين المحتلة. ولكن المقاومة والجيش صنوان، وحققا معا إلى جانب الشعب ثلاثية دحرت الاحتلال وهزمت العدو الإسرائيلي والعدو التكفيري”.

وختم المقداد: “نحن واثقون من قدرتنا اليوم على المقاومة وحماية هذا البلد، وواثقون بأننا عندما نحمل السلاح نعرف كيف نواجه به أعداءنا. يحاولون افتعال مشكلة في الداخل فنقول لهم: لن تجرونا إلى فتنة، هذا السلاح موجه فقط نحو العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام