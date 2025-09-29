الإثنين   
   29 09 2025   
   6 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 07:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات لمخيم الجلزون شمال رام الله

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشرطة الأميركية: ارتفاع حصيلة القتلى في إطلاق نار على كنيسة في ولاية ميشيغان إلى 4

      الشرطة الأميركية: ارتفاع حصيلة القتلى في إطلاق نار على كنيسة في ولاية ميشيغان إلى 4

      الخارجية المكسيكية: نؤكد على مطالبنا بضمان سلامة أسطول الصمود المتجه إلى غزة وسلامة أفراد هذه البعثة الإنسانية واحترام حقوقهم

      الخارجية المكسيكية: نؤكد على مطالبنا بضمان سلامة أسطول الصمود المتجه إلى غزة وسلامة أفراد هذه البعثة الإنسانية واحترام حقوقهم

      مصادر فلسطينية: إصابات جراء قصف من طائرات العدو محيط برج السعدي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: إصابات جراء قصف من طائرات العدو محيط برج السعدي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة