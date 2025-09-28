الأحد   
    تقارير مصورة

    ديرقانون النهر تحتفي بمؤتمر شعري عاملي في ذكرى استشهاد السيدين الشهيدين

    في ديرقانون النهر أقيم مؤتمر شعري عاملي في ذكرى شهادة السيدين الشهيدين.

    تقرير: علي عواضة

