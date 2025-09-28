الأحد
28 09 2025
5 ربيع الثاني 1447
بيروت 22:17
الأحد
5 ربيع الثاني 1447
الإمساك
05:08
صلاة الصبح
05:16
الشروق
06:30
الظهر
12:29
العصر
15:53
المغرب
18:45
العشاء
19:36
منتصف الليل
23:51
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
تقارير مصورة
ديرقانون النهر تحتفي بمؤتمر شعري عاملي في ذكرى استشهاد السيدين الشهيدين
لبنان
28-09-2025 20:43 مساءً
في ديرقانون النهر أقيم مؤتمر شعري عاملي في ذكرى شهادة السيدين الشهيدين.
تقرير: علي عواضة
ديرقانون النهر
لبنان
مؤتمر شعري
مرقد السيد هاشم صف الدين
