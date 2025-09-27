السبت   
   27 09 2025   
   4 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 21:42
    تقارير مصورة

    “طوفان الحب والوفاء في الضاحية… مشهد يُدخل ذكرى السيد نصر الله التاريخ مجددًا”

      تقرير: جعفر عباس

      المصدر: موقع المنار

