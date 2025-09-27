السبت   
   27 09 2025   
   4 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 21:42
    لبنان

    سيزار معلوف: السيد نصرالله يبقى مثالًا للتضحية والفداء لكل جيل

      قال النائب السابق سيزار معلوف “أعلى درجات التضحية التي يدفعها الإنسان في سبيل قضيته، هي الشهادة”، وتابع “عندما دفع القديس إسطفانوس حياته ثمنًا لإيمانه المسيحي، لم ينتهِ الفكر المسيحي الإنساني، بل توسّع ليُصبح بوصلةً للإنسان في العالم”.

      وأضاف معلوف في بيانٍ له السبت “عندما سالت دماء الشهداء على أرض لبنان، دفاعًا عن الوطن وقضيته، انتصر لبنان، بينما اندحرت كل جيوش الاحتلال التي مرّت من هنا”، وتابع “يبقى الشهيد حيًّا، تتوارث الأجيال مسيرته”.

      وقال معلوف “نستذكر السيد نصرالله في يوم شهادته، الذي دافع عن قضيته، وعن الوطن في وجه العدوان”، وتابع “هو يبقى مثالًا في التضحية والفداء لكل جيل”.

      المصدر: موقع المنار

