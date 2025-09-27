النائب رائد برو :لدى بعض المسؤولين في الحكومة هواية الصعود على الشجرة وعدم قدرة النزول عنها

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو بأنه لدى بعض المسؤولين في الحكومة هواية الصعود على الشجرة وعدم قدرة النزول عنها ، فهل مصلحة لبنان تأتي من خلال المناكفات هنا وهناك أم هي في تأمين أبسط احتياجات المواطن اللبناني والعمل على استراتيجية دفاع وطني تواجه التهديدات الصهيونية التي لم يعد لها حدود؟

كلام النائب برو جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله في بلدة زيتون الكسروانية عشية الذكرى السنوية لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله ( رضوان الله عليه ) بحضور جمع من أهالي البلدة والجوار .

وأضاف النائب برو : ” نحن أحرص الناس على القانون وعلى بعض المسؤولين في الحكومة أن يطبقوا القانون بمسؤولية وتجرد ولا أن يجروا الجيش اللبناني والقوى الأمنية الى فتنة مع أبناء الوطن والمواطنين العزل .”

وختم النائب برو : ” ما حصل في اليومين الماضيين يؤكد بأن شعب المقاومة شعب حي وحاضر في ميدان الوفاء للشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه) مؤكداً بأن دماء السيدين الأمينين العامين لحزب الله وكل الشهداء حجة على كل شخص قدم منظومة المصالح على المنظومة القيمية . “

