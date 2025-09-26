الشيخ الخزعلي في ذكرى استشهاد السيد نصرالله: حبّ السيد نصر الله يعني حب فلسطين والمقاومة

ألقى أمين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي كلمة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، استعرض فيها مواقف الشهيد ودوره في ترسيخ معادلة المقاومة، مؤكداً أن الالتزام بنهجه يعني التمسك بالمبادئ التي عاش واستشهد من أجلها.

وقال الشيخ الخزعلي إن “السيد حسن نصر الله أعطى الله ما يريد من جهاد ومقاومة، فأعطاه الله ما يريد من شهادة ومقام عظيم”، مشيراً إلى أنه “الرجل الذي أعاد للعرب عزتهم ومحا عنهم عار الهزيمة أمام العدو”، واصفاً إياه بأنه “قائد عظيم وصادق أمين وإنسان نبيل تجسدت فيه كل قيم النبل الإنسانية”.

وأضاف أن الشهيد السيد نصر الله “حوّل معادلة الهزيمة المطلقة أمام العدو الإسرائيلي إلى معادلة انتصار، وأعاد الأمل للعرب والمسلمين بتحرير قدسهم”، مؤكداً أنه وقف إلى جانب المظلومين والمستضعفين في فلسطين والبوسنة واليمن والعراق، حيث كان “سبباً أساسياً ومباشراً في تحرير العراق من الاحتلال الأميركي عام 2011، ثم في مواجهة داعش التكفيري عام 2014 عبر رجال حزب الله الذين امتزجت دماؤهم بدماء العراقيين”.

كلمة سماحة الشيخ الأمين قيس الخزعليّ بمناسبةِ الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله "رضوان الله تعالى عليه".#انا_على_العهد pic.twitter.com/bAEb7x8INm — المكتب الإعلامي للشيخ الأمين (@khazalimedia) September 26, 2025

وتوقف الشيخ الخزعلي عند العلاقة الخاصة التي ربطت السيد نصر الله بالعراق، ناقلاً عنه قوله: “أهم شيء هو العراق، إذا كنتم بخير فنحن بخير”، مشيراً إلى أن هذا الحب الاستثنائي يعود لذكرياته في النجف الأشرف حين كان طالباً في حوزتها، ولانتمائه العائلي الممتد إلى بابل ومدينة القاسم تحديداً.

وشدد الشيخ الخزعلي على أن “حب نصر الله لا يكون لشخصه فقط، وإنما لقضيته ومبادئه”، موضحاً أن ذلك يعني “حب فلسطين وقدسها والدفاع عن المظلومين، والتمسك بسلاح المقاومة، والوقوف في وجه المستكبرين والمحتلين”.

وأكد أن المقاومة تعني الثبات على الحق مهما كانت الصعوبات والتضحيات، قائلاً: “السلام عليك يا نصر الله، السلام عليك حين ولدت، وحين قاومت، وحين استشهدت، وحين تبعث حياً، وإنا على العهد معك ما دام فينا عرق ينبض ونفس يصعد وينزل”.

المصدر: موقع المنار