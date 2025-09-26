بالصور | وقفة وفاء وعرفان في حارة حريك لإحياء ذكرى السيد حسن نصر الله والشهداء الأبرار

أُقيمت في حارة حريك – شارع العاملية، مكان شهادة سماحة السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه)، وقفة وفاء وولاء لإحياء الذكرى السنوية للأمين العام لحزب الله، سيد شهداء الأمة وحجة الإسلام والمسلمين، ولتكريم كوكبة من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا معه.

وجاءت الوقفة تحت شعار “عند أعِتَاب عزيز الروح في ليلة العروج”، تعبيرًا عن الوفاء والتقدير للتضحيات الجسام والمسيرة الجهادية التي خاضها الشهيد مع رفاقه الأبرار، دفاعًا عن المقاومة والقضية الفلسطينية والحق في مواجهة الاحتلال.

وشارك في الفعالية حشد شعبي كبير، مؤكدين استمرار الالتزام بخط المقاومة والثبات على نهج الشهداء، وتجديد العهد في الحفاظ على القيم والمبادئ التي جسدها السيد الشهيد.

المصدر: موقع المنار