رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يمثل مجدداً أمام القضاء

مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم الجمعة، أمام المحكمة مجدداً، وسط تصفيق وهتافات مؤيديه، مؤكداً أنه ليس “خائفاً” من الإجراءات القانونية ضده.

ويُعد إمام أوغلو، أحد أبرز معارضي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رئيس أكبر وأغنى بلدية في تركيا، وقد تم توقيفه في 19 آذار/مارس ضمن قضية تُتهمه بمحاولة التأثير على مجريات إحدى المحاكمات المرفوعة ضده، والتي قد تصل عقوبتها إلى أربع سنوات سجن ومنعه من تولي المناصب العامة. وقد أُرجئت جلسة اليوم إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.

ونفى إمام أوغلو الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أنها تعكس “الخوف” الذي تُثيره السلطات منه، في إشارة ضمنية للرئيس التركي دون تسميته. وأضاف: “هم يرون فيّ تهديداً… ويخشون حتى سماع اسم أكرم إمام أوغلو”، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وحضر رئيس الحزب أوزغور أوزيل إلى قاعة المحكمة في مركز سلوري للاحتجاز بغرب إسطنبول، مؤكداً أن “كل هذه المحاكمات تهدف فقط إلى إبقاء مرشحنا في السجن”.

ويُذكر أن إمام أوغلو والعشرات من موظفي بلدية إسطنبول أوقفوا في إطار قضية “فساد”، وهي تهم ينفيها رئيس البلدية. ويُعد إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2028، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه تأييداً واسعاً.

وخلال مثوله أمام القاضي، قال إمام أوغلو: “تركيا تواجه نظاماً ورئيساً يستخدمان السلطة القضائية كأداة لإقصاء المعارضين وكل من يخالفهم الرأي”، مضيفاً: “يهاجمون حزب الشعب الجمهوري ويحاولون إلغاءه باستخدام القضاء كسلاح. فليهاجموا! نحن لا نخاف، ولن نخاف. جميع الأنظمة التي قامت على الظلم انهارت، وهذا النظام سينهار أيضاً. أنا أثق بهذه الأمة”.

وتجمع أنصار إمام أوغلو في قاعة المحكمة مرددين هتافات مؤيدة له، بحضور زوجته ديليك وعدد من أعضاء الحزب.

وفي ما يتعلق بالقضية، أشار الدفاع إلى أنه على الرغم من وجود 8806 خبراء قضائيين مسجلين في إسطنبول، تم تعيين نفس الخبير في 24 قضية مختلفة تتعلق ببلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري، وهو ما اعتبره المحامون “مصادفة مستحيلة”، مما يثير تساؤلات حول حيادية هذا الخبير القضائي.

ووصف إمام أوغلو المحاكمة بأنها “دون أي أساس قانوني متين”، واسترجع تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه إردوغان في البيت الأبيض، قائلاً إن ترامب “يعرف عن الانتخابات المزوّرة أكثر من أي شخص آخر”.

المصدر: أ.ف.ب.