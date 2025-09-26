الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان الجمعة ان يكون الطقس غدا السبت، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها يوم الأحد في المناطق الجبلية والداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرار على الساحل.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، و يتكوّن الضباب المحلي على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل في الداخل، ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 18 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 %.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام