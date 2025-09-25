رضا استنكر قصف أسطول الصمود المتجه إلى غزة: جريمة جنائية بحق الإنسانية



استنكر رئيس التجمّع الطبي الاجتماعي اللبناني رائف رضا في بيان،” تعرّض أسطول الصمود العالمي الداعم لغزّة لقصف من مسيّرات العدو الإسرائيلي على سفنه الخمسين، والتي تضمّ شخصيّات دوليّة من 45 دولة من أطباء وممرّضين وحقوقيّين وناشطين سياسيّين وأكاديميّين، الموجودة في المياه الإقليميّة الدوليّة في اليونان باتجاه غزّة، والحاملة موادّ طبيّة وغذائيّة لكسر الحصار عن غزّة”.

وقال انها”جريمة جنائيّة تُضاف إلى جرائم العدو الذي يعمل على تجويعها وتدمير بيوتها ومستشفياتها وتحويل غزّة إلى أرضٍ محروقة، فلا يُقيم وزنًا للقيم والإنسانيّة”.

وطالب “ما تبقّى من المنظّمات الإنسانيّة والصحيّة والضمير الدولي بالاستنكار وشجب الاعتداء على الأسطول الذي يرمز إلى الإنسانيّة، لإكمال طريقه نحو غزّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام