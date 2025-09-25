نائب كتلة “الوفاء للمقاومة” عز الدين يؤكد حماية السلاح ورفض التدخل الأميركي

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين، خلال الاحتفال التكريمي بالذكرى السنوية الأولى للشهداء إبراهيم قبيسي وخضر عطوي وحسين عز الدين وفؤاد خنافر وعباس شرف الدين ومحمد إسماعيل، أنّ “الموقف الوطني المسؤول يفرض حماية السلاح الوطني وأداء الجيش اللبناني، وعدم السماح بأن يكونوا أدوات للفتنة أو لخدمة مصالح العدو الإسرائيلي”.

وشدد النائب عز الدين على أنّ “التدخلات الأميركية الصارخة وانحيازها لإسرائيل تستوجب موقفاً وطنياً واضحاً من الدولة اللبنانية، وإلزام الحكومة بتنفيذ البيان الوزاري كاملاً، بما يشمل وقف العدوان وإخراج العدو من الأراضي اللبنانية وإعادة إعمار ما تهدم”.

وأضاف أنّ “تصريحات المبعوث الأميركي برّاك، التي تحرض على مكوّن سياسي أساسي في لبنان وتهدد باستخدام القوة العسكرية، تمثل استباحة للسيادة اللبنانية واستفزازاً للشعب، وتستدعي رداً حاسماً من الحكومة وكل أركان الدولة”.

وأكد عز الدين أنّ “الرهان على أميركا في مواجهة إسرائيل رهان خاسر، فهي تقدم مصالح العدو على مصالح لبنان ولا تهتم بالوفاق الوطني أو الحوار بين اللبنانيين”.

وختم بالقول: “نحن أتباع مدرسة كربلاء ونهج قادتنا، ولن نرفع راية الاستسلام ولا نعيش حياة الذل، وبين السلة والذلة نختار ‘هيهات منا الذلة'”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام