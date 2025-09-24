الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    11 شهيدا و17 إصابة بقصف العدو الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

    استُشهد 11 فلسطينيًا وأُصيب 17 آخرون، عصر الأربعاء، في مجزرة مروعة جديدة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

    وأفاد مستشفى العودة في النصيرات “باستقبال 11 شهيدًا، أغلبهم أشلاء، بالإضافة إلى 17 إصابة جرّاء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمّعًا للمواطنين أمام بوابة ملعب النجوم في منطقة السوق بمخيم النصيرات”.

    وعُرف من بين الشهداء: حسن محمود حسين، مصطفى جمعة مطر، هالة جمعة مطر، جوري محمد مطر، فاطمة جمعة مطر، جمعة محمد مطر، جمانة محمد مطر، حنان خليل العرقان، جملات عبد الحافظ الخالدي، وزينب صبري بدوان.

    وبينما يزعم جيش العدو أن مناطق وسط وجنوب قطاع غزة “مناطق إنسانية آمنة”، مُجبرًا أهالي مدينة غزة على النزوح قسرًا إليها، يكثف غاراته الجوية هناك، ويرتكب المجازر بحق النازحين والمواطنين.

    وفي أحدث حصيلة، ذكرت مصادر طبية أن 85 شهيدًا ارتقوا جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

    تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ719 على التوالي، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة وجرائم حرب ضد المدنيين والنازحين.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

