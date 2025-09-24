حماس: “نتنياهو” هو المعطل الوحيد لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت حركة حماس، يوم الثلاثاء أن “الادعاءات الأمريكية حول رفضها عروض وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا أساس لها من الصحة”، مشددة على أن الحركة “لم تكن يومًا عائقًا أمام التوصل لأي اتفاق”.

وأوضحت الحركة أن “كل المرونة والإيجابية كانت متاحة للتفاهم حول وقف إطلاق النا، “إلا أن مجرم الحرب نتنياهو هو المعطل الوحيد لكل محاولات الاتفاق”.

وأشارت إلى أن نتنياهو انقلب على اتفاق كانون الثني / يناير الماضي، وتجاهل مقترح “ويتكوف” الذي وافقت عليه الحركة، قبل أن يقصف مقر اجتماع وفدها في الدوحة أثناء مناقشة ورقة الرئيس الأمريكي الأخيرة.

ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى الانحياز لقيم العدالة، والتدخل لإجبار حكومة “إسرائيل” على وقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الغطاء السياسي والعسكري عن هذه الحرب.

المصدر: وكالات