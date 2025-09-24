إندونيسيا تعلن استعدادها لإيفاد 20 ألف جندي ضمن قوة دولية لحفظ السلام في غزة

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، مساء الثلاثاء، استعداد بلاده لإيفاد 20 ألف جندي ضمن أي قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة أو في مناطق أخرى حول العالم، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الإندونيسي: “ينبغي ألا نلتزم الصمت فيما يُحرم الفلسطينيون من العدالة والشرعية”، مشددًا على ضرورة حماية الجميع، الأقوياء والضعفاء على حد سواء. وأضاف أن إندونيسيا تعد اليوم من كبار المساهمين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً أن بلاده ستواصل تقديم الدعم للسلام ليس بالكلمات فحسب، بل من خلال عناصر في الميدان.

وتابع سوبيانتو: “حالما يقرر مجلس الأمن والجمعية العامة إرسال قوة دولية، ستكون إندونيسيا مستعدة لإيفاد 20 ألفًا أو أكثر من أبنائها وبناتها للمساعدة على حفظ السلام في غزة أو حتى في أوكرانيا أو السودان أو ليبيا وأي مكان آخر”.

ويأتي ذلك بعد اعتماد “إعلان نيويورك” الذي أعدّته فرنسا والسعودية، والذي نص على نشر بعثة دولية مؤقتة في غزة لتقديم ضمانات أمنية للفلسطينيين والإسرائيليين.

