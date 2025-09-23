جريح بإشكال في سير الضنية شمال لبنان

أصيب شخص بجروح نتيجة إطلاق نار خلال إشكال فردي وقع، يوم الثلاثاء، في بلدة سير – قضاء الضنية شمال لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وقالت الوكالة “أقدم (م. ف) على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه (أ. ق) في بلدة سير – الضنية، فأصابه في منطقة الحوض”، وتابعت “أُفيد أن سبب الإشكال يعود إلى خلاف عقاري بين الطرفين”.

ولفتت الوكالة إلى أن “الجريح نُقل بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا لتلقّي العلاج، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث، وتعمل على ملاحقة مطلق النار لتوقيفه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام