نتنياهو يوعز بإغلاق معبر الكرامة مع الأردن كلياً حتى إشعار آخر

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليماته الثلاثاء بإغلاق معبر الكرامة (اللنبي)، المعبر الوحيد لخروج سكان الضفة الغربية إلى الخارج، أمام عبور الأفراد والبضائع “حتى إشعار آخر”، وذلك رداً على اعتراف بعض الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المعبر الأسبوع الماضي على خلفية عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، ثم أعادت فتحه أمام حركة المسافرين.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المسؤولين الأمنيين تلقوا تعليمات من نتنياهو بعد ظهر اليوم بإعادة إغلاق المعبر بشكل كامل أمام أي حركة نقل.

ويستخدم الفلسطينيون في الضفة الغربية معبر الكرامة للعبور إلى الأردن وللاستيراد والتصدير والسفر إلى دول العالم، مع منعهم من استخدام المعابر والمطارات الإسرائيلية.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن “جسر الملك حسين سيغلق أمام حركة المسافرين والشحن من الجانب الأردني اعتباراً من يوم غد الأربعاء، الموافق 24 سبتمبر 2025، وحتى إشعار آخر”، وفق وكالة “بترا”.

من جهته، صرّح رئيس الهيئة العامة الفلسطينية للمعابر والحدود، نظمي مهنا، بأن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بإغلاق المعبر اعتباراً من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر في كلا الاتجاهين، داعياً المواطنين والمسافرين إلى متابعة المنصات الرسمية للهيئة للاطلاع على أي مستجدات بخصوص عمل المعبر.

وكانت هيئة المعابر الأردنية قد أعلنت صباح الأحد عن فتح معبر الكرامة للعمل، قبل أن تغلقه إسرائيل بشكل مفاجئ في كلا الاتجاهين، ما أدى إلى توقف حركة التنقل بالكامل وتأجيل سفر الفلسطينيين والعمال.

